Kommentar zur Union-Krise: Zu eintönig für Königsklasse

In die Königsklasse hat die Köpenicker keine individuelle Klasse gehievt, sondern ein in den Fußball-Basics hervorragend funktionierendes Kollektiv, gepaart mit dem nötigen Spielglück, wenn es nötig war. Beides zusammen ermöglichte das Fußball-Märchen aus Berlin, das nun ein erstes negatives Kapitel erhält, weil eben jene Hauptbestandteile der Erfolgsgeschichte fehlen. Union war in den sechs sieglosen Pflichtspielen in Serie nicht hoffnungslos unterlegen, sondern vor allem in den beiden Champions-League-Partien tragischer Hauptdarsteller eines Dramas, in dem die gnadenlose Effizienz der Gegner den Unterschied machte.