Kroos, Gündogan und die Henkelpott-Magie

Aber: Die Historie und die Magie des Henkelpotts macht die zweite Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) im Ethihad Stadium von Manchester nach dem 1:1 in der Vorwoche auch zu einem Duell der beiden in ihrer Heimat chronisch unverstandenen Profis mit einer ähnlichen und doch so unterschiedlichen Vita. Beide wurden 1990 geboren. Gündogan im Oktober in Gelsenkirchen, Kroos im Januar in Greifswald - und damit in sozialen Milieus, die im deutschen Einheitsjahr Welten auseinanderlagen. Beiden wurde in der Heimat nie die ganz große Fan-Liebe zuteil, sie zogen in die große Fußball-Welt und fanden dort ihr Glück.