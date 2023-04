Kroos schließt DFB-Comeback aus: „In Stein gemeißelt“

London/Neapel (dpa) - . Der frühere Weltmeister Toni Kroos denkt nicht über ein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft für die Heim-EM im kommenden Jahr nach. „Ich sage mal so: Ich habe ja eine bewusste Entscheidung getroffen“, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid nach dem 2:0-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag beim FC Chelsea bei Amazon Prime Video.