Manchester United bei Bayern München ohne Maguire

Auch Bayern-Profi Harry Kane nahm seinen Teamkollegen aus der englischen Nationalmannschaft in Schutz. „Er wurde wahrscheinlich ein wenig zum Sündenbock gemacht“, sagte Kane am Dienstag. „Er ist ein wirklich guter Freund von mir, ein toller Kerl und ein wirklich hart arbeitender Profi. Er war in letzter Zeit und in der Geschichte Englands einer der besten Verteidiger Englands.“