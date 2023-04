Matthäus: Manchester City im Vorteil und Kritik an Kimmich

„51:49 würde ich sagen. Aber auch nur, weil Manchester aktuell in der besten Form der Saison ist. Die Bayern sind möglicherweise nicht ganz auf dem Höhepunkt“, schrieb der 62-Jährige vor dem Hinspiel an diesem Dienstag (21.00/Prime Video) in einer Kolumne für den TV-Sender Sky. Es werde „darauf ankommen, dass Erling Haaland nicht allzu viele Tore schießt und man ihn im Verbund verteidigt.“