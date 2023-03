Medienberichte: Eintracht-Fans dürfen in Neapel ins Stadion

Frankfurt. Der Krimi um das Fan-Verbot in Neapel geht weiter und nimmt wohl eine irre Wende. Laut italienischen Medienberichten hat das Landesverwaltungsgericht (TAR) dem vorsorglichen Antrag der Eintracht stattgegeben und damit das Verbot des Kartenverkaufs an deutsche Staatsbürger aufgehoben. Das würde bedeuten, dass Frankfurter Fans doch in Neapel ins Stadion dürften.