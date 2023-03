Nach Final-Chaos 2022: UEFA will Liverpool-Fans entschädigen

Das Finale gegen Real Madrid (0:1) hatte damals mit mehr als einer halben Stunde Verspätung begonnen, weil es am Stadion zu chaotischen Szenen gekommen war. Viele Ticketinhaber kamen nicht oder nicht rechtzeitig vor Spielbeginn in die Arena. Die Polizei setzte Tränengas ein, mehr als 230 Menschen wurden verletzt. Eine unabhängige Untersuchung kam im vergangenen Monat zu dem Ergebnis, dass die UEFA die Hauptverantwortung für die Probleme in Paris trägt.