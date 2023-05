Nach Remis gegen Man City: Kroos und Rüdiger selbstbewusst

Am Dienstag hatte Vinícius Júnior (36.) für Real getroffen, Kevin De Bruyne (67.) den Ausgleich erzielt. „Die Allgemeinheit wird wahrscheinlich sagen, verdientes oder gerechtes Ergebnis. Gerade fühlt es sich etwas anders an, weil ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit hervorragend gespielt haben“, sagte Kroos.