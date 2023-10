Neuer Rückschlag für Union: „Arbeiten und Schnauze halten“

Und auch der Italiener sendete eine deutliche Botschaft über die sozialen Medien: „First of all the Team!“ (deutsch: An erster Stelle die Mannschaft), schrieb er bei Instagram zu einem Bild seiner Mitspieler im Kreis. „Ohne noch überrascht zu sein, lese ich mal wieder ausgedachte Geschichten über mich“, schrieb der 36-Jährige dazu in einer Story. „Ich habe täglich konstruktive Gespräche mit dem Trainer, ich wurde sehr gut aufgenommen und wir alle wollen definitiv aus dieser Situation kommen, besonders für die Fans, die außergewöhnlich sind in ihrem Zusammenhalt und ihrer Hingabe.“