Neymars Vorliebe für große Spiele: Moment, sich zu zeigen

Bei den drei weiteren Pflichtspielpleiten in diesem Jahr von PSG stand Neymar mit auf dem Platz. Nach sieben Toren in den ersten fünf Ligaspielen zum Start in die Saison traf Neymar in diesem Jahr in der Meisterschaft gerade einmal. „Die Feiern nach manchen Toren haben gezeigt: Neymar hat den Rhythmus im Blut. Seit seiner Ankunft bei PSG 2017 weiß man aber nie wirklich, auf welchem Fuß man mit dem brasilianischen Star tanzen soll“, schrieb der Sender RMC Sport.