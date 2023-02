„Nicht als Touristen nach Neapel“: Eintracht benötigt Wunder

Um in der Tabelle am nur einen Punkt entfernten Liga-Fünften vorbeizuziehen, muss die Eintracht aus den vielen Versäumnissen gegen Neapel ihre Lehren ziehen: Abspielfehler, Unsicherheit unter Druck oder Schwächen bei Standards. „Da bekommen wir wieder den Friedensnobelpreis für unsere Standards, weil wir gar nicht zum Abschluss gekommen sind“, kritisierte Glasner süffisant und stellte zusammenfassend fest: „Wir waren in manchen Situationen überfordert.“