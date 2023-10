Onana rettet ManUnited - Real weiter ungeschlagen

Der FC Arsenal hat sich von der unerwarteten Niederlage am letzten Spieltag erholt und ist wieder auf Kurs. Die Gunners gewannen beim FC Sevilla mit 2:1 (1:0). Gabriel Martinelli in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45. +4) und Gabriel Jesus (53.) trafen für die Gäste, Nemanja Gudelj (58.) für Sevilla. Die zweite Begegnung in der Gruppe B zwischen RC Lens und PSV Eindhoven endete 1:1 (0:0). Johan Bakayoko (55.) für die Niederländer und Elye Wahi (65.) sorgten für die Tore. Arsenal führt die Gruppe jetzt mit sechs Zählern vor Lens (5) an. Sevilla und Eindhoven haben jeweils zwei Punkte.