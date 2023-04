Ortega freut sich auf Spiel in München und „mal Brötchen“

„Vor allem, weil es zum Frühstück dann mal Brötchen gibt. Das gibt es hier in England nicht. Deshalb sind Spiele gegen deutsche Mannschaften für Ilkay (Gündogan) und mich immer Festtage“, erzählte der 30-Jährige in einem „Kicker“-Interview. „Aber auch so freue ich mich, ich war seit dem Wechsel nicht oft in Deutschland.“