Pepe feiert Altersrekord in der Champions League

Mit 40 Jahren und 254 Tagen war er bei seinem Treffer in der Nachspielzeit so alt wie kein Fußballer in der Champions League vor ihm. „Das Gefühl ist unbeschreiblich, weil jeder, der in diesem Alter noch auf diesem Niveau spielt - und das für einen großen Club wie Porto - weiß, dass es viel Arbeit braucht, viele Opfer und eine riesige Leidenschaft für diesen Sport.“