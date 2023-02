PSG-Coach Galtier weist Nagelsmann-Aussagen zu Mbappé zurück

Bayern-Trainer Nagelsmann hatte Zweifel an der angegebenen Ausfallzeit von Mbappé (24) geäußert, der laut PSG-Angaben mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel drei Wochen fehlen wird. „Ich glaube nicht, dass er ausfällt“, sagte Nagelsmann. Im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse spielen die Bayern am 14. Februar in Paris.