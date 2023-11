PSG-Fan vor Spiel in Mailand niedergestochen

Der Mann wurde demnach schwer verletzt und wurde nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, hieß es weiter. Eine Gruppe von französischen PSG-Fans war Medienberichten zufolge in dem beliebten Mailänder Ausgehviertel Navigli unterwegs, als es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Schlägerei mit Milan-Fans kam. Auf Bildern und Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie zahlreiche schwarz gekleidete Menschen aufeinander losgingen. Einige von ihnen zündeten in dem Gemenge Bengalos.