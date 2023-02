PSG-Trainer: Messi steigt Montag wieder ins Training ein

Im kommenden Ligaspiel gegen die AS Monaco wird der 35 Jahre alte argentinische Superstar dem Tabellenführer der Ligue 1 aber fehlen. „Wir wissen, wie wichtig Leo für unser Spiel ist. Durch sein Fehlen müssen wir kompakter, solider spielen“, betonte Galtier. Die Partie im Fürstentum wird an diesem Samstag (17.00 Uhr) angepfiffen. Zum Hinspiel des Achtelfinal-Krachers in der europäischen Königsklasse kommt es am Dienstag in Paris. Das Rückspiel ist für den 8. März in München angesetzt.