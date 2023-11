Randale in Neapel vor Union-Spiel: Elf Deutsche festgenommen

Union Berlin forderte seine Fans bereits vor der Partie in der Champions League am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) auf, beispielsweise auf ihre Fankleidung außerhalb des Stadio Diego Armando Maradona zu verzichten. Sie sollten zudem „abgelegene Gebiete der Stadt Neapel meiden“, hieß es in einer Mitteilung der Unioner an ihre Fans. Napoli und auch die Sicherheitsbehörden vor Ort hatten bereits zuvor auf das Risikopotential für Fußball-Fans hingewiesen.