RB Leipzig warnt eigene Fans vor Belgrad

Der Club selbst ergreift auch in den eigenen Reihen Vorsichtsmaßnahmen. Die U19, die am Nachmittag um 16.00 Uhr in der Youth League beim Nachwuchs von Belgrad spielt, wird am Abend das Spiel der Profis besuchen. Nach einem Bericht der „Bild“ sollen die Spieler dabei nicht in RB-Kleidung, sondern in zivil erscheinen.