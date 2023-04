Real Madrid und AC Mailand im Halbfinale

Bei Real, das in der nächsten Runde auf den Gewinner des Viertelfinals zwischen dem FC Bayern München und Manchester City trifft, absolvierte Kroos sein 150. Europacupspiel. Sein Teamkollege Karim Benzema lief als erst fünfter Spieler zum 150. Mal in der Champions League auf. Die Tore für effektivere Madrilenen erzielte jedoch ein anderer: Rodrygo mit einem Doppelpack (58./80. Minute). Chelsea mit Nationalspieler Kai Havertz als Mittelstürmer fehlte es an Durchschlagskraft.