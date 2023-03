Rösler: „Leipzig kann keinen besseren Trainer bekommen“

Rösler, der derzeit GF Aarhus in der dänischen Liga trainiert, kennt Rose aus gemeinsamen Leipziger Zeiten, ging in der Messestadt aufs Sportgymnasium. „Ich hatte bei Lok meine Ausbildung und eine schöne Zeit bei Chemie. Ich fühle mich als Leipziger, auch wenn ich seit vielen Jahren nicht mehr in der Stadt lebe. Aber was den Verein angeht, ist City mein Verein“, betonte Rösler in einem Interview mit der Internetplattform RBlive.