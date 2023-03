Rückschlag vor dem Derby: BVB kritisiert Schiedsrichter

Auch am Tag danach war der Ärger noch nicht verfolgen. Mit finsteren Mienen bestiegen die Dortmunder Profis im tristen Schneeregen von London das Flugzeug und trauerten der verpassten Chance auf das Viertelfinale nach. „Gestern ist eine Menge zusammenkommen. In der Summe fand ich das extrem hart. Diese Dinge waren für uns emotional. Da ist es okay, dass man sich im Nachgang darüber aufregt“, befand Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Landung in Dortmund.