Schuss ins Glück: BVB feiert Matchwinner Nmecha

Wie schon in der Bundesliga mit zuletzt fünf Siegen in Serie gelang dem BVB auch in Europa die Trendwende. Anders als zum Gruppenauftakt in Paris erstarrte das Team diesmal nicht in Ehrfurcht, sondern bot im Dauerregen von Newcastle leidenschaftliche Gegenwehr. „Die erste Halbzeit war in dieser Saison unsere spielerisch beste Leistung“, lobte Terzic, „wir befinden uns auf einem richtigen guten Weg, das haben wir in den letzten Wochen gezeigt.“