Schwere Ausschreitungen vor Eintracht-Spiel in Neapel

Etwa 500 Ultras und Hooligans von Eintracht Frankfurt und der befreundeten Anhänger von Atalanta Bergamo waren am Dienstagabend in Neapel angekommen, von der Polizei durchsucht und anschließend ins Hotel eskortiert worden. In dem Hotel, dass nur 50 Meter vom Mannschaftshotel der Frankfurter Eintracht entfernt liegt, wurden die Frankfurter Anhänger am Dienstagabend festgesetzt. Am Mittwochmittag waren einige Hundert Frankfurter gemeinsam durch die Stadt gezogen, dabei war es zunächst noch friedlich geblieben.