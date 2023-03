Schwere Randale mit Frankfurt-Fans in Neapel

Laut Medienberichten griffen Frankfurter Ultras die Polizisten und Carabinieri an. Auf Amateuraufnahmen war indes auch zu sehen, wie Napoli-Hooligans mit Stöcken attackierten und Pyrotechnik gegen Ordnungskräfte schossen. Laut Polizeiquellen waren beide Fanlager an den Ausschreitungen beteiligt, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. „Die Neapel-Fans haben unsere Fans angegriffen und dann wurde das in Gang gesetzt, was wir gesehen haben“, berichtete Reschke. Diese Information habe er von der Polizei erhalten.