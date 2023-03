SGE-Einspruch gegen Fan-Ausschluss in Neapel gescheitert

Frankfurt. Nun ist es endgültig: Beim Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals der Frankfurter Eintracht am Mittwoch in Neapel werden keine Frankfurter Fans im Stadion „Diego Armando Maradona” sein. Wie von der Eintracht schon erwartet, hat das kampanische Verwaltungsgericht den zweiten Erlass der Präfektur Neapel vom Sonntag im Eilverfahren bestätigt und den Antrag von Eintracht Frankfurt auf Aussetzung dieses Erlasses zurückgewiesen. Am Montagnachmittag haben die Frankfurter nun mitgeteilt: „Es bleibt damit beim bereits am gestrigen Abend mitgeteilten und begründeten Sachstand. Eintracht Frankfurt wird das Ticketkontingent unter den Bedingungen des Erlasses, dass die Kartenvergabe an Personen mit Wohnsitz in Frankfurt untersagt ist, vollständig ablehnen.” Vorstand Philipp Reschke hatte den Erlass „in Inhalt und Begründung nicht minder rechtswidrig und zudem auch völlig untauglich” bezeichnet.