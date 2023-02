SGE-Vorstand Reschke: „Neapel ist kompliziertes Pflaster”

Wir fuhren unter dem Motto und mit dem Auftrag „Alles, außer Neapel!“ nach Nyon. Das dürften wir grandios in den Sand gesetzt haben - ob man uns nochmal schickt, bleibt offen (lacht). Neapel ist, nach allem, was wir u.a. auch von internationalen Gegnern Neapels in der jüngeren Vergangenheit gehört haben, ein ausgesprochen kompliziertes Pflaster, um es mal wertfrei auszudrücken.

Mit den Spielen gegen Neapel und vor allem mit der Partie in Neapel, wird’s kurz nach dem Derby direkt wieder brenzlig. Was ging in Ihnen vor, als die Eintracht Neapel zugelost bekam?

Wie bereiten Sie das Rückspiel in Neapel vor?

Wir treffen uns unter der Leitung von Florian Reißing, der bei uns als sog. „Main Contact“ die operative Gesamtverantwortung auch gegenüber der UEFA trägt, seit Anfang des Jahres in einer Arbeitsgruppe wöchentlich, um alles, was mit dem Spiel in Neapel zu tun hat, vorzubereiten und um dort mit 2400 Gefährten hinzufahren, uns fürs Viertelfinale zu qualifizieren und mit Allen wieder heil nach Hause zu kommen. Das ist eine umfangreiche und sehr kleinteilige Aufgabe. Bis jedes Puzzleteil an seinem Platz ist, dauert es noch ein bisschen. Wir wollen am Ende einen halbwegs verlässlichen Plan für alle, die nach Neapel fahren, entwickeln, der auch vor Ort funktioniert. Wir sprechen uns zudem mit ehemaligen Gegnern vorab, um die Gefahr von ‚Zufällen‘ und Nicklichkeiten so gering wie möglich zu halten und arbeiten auch mit rechtlicher Expertise vor Ort - was wir allerdings an allen Standorten so praktizieren.