Sky: TV-Rechte für Champions League zu teuer

DAZN hat bei der Ausschreibung nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur das größte Rechtepaket erworben und darf in den drei Spielzeiten ab 2024/25 jeweils 186 Partien übertragen. Der Online-Händler Amazon hatte am Mittwoch bestätigt, dass er einen Vertrag über 17 Spiele pro Saison in der reformierten Königsklasse für Prime Video abgeschlossen hat.