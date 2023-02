SSC Neapel ist für Eintracht eine Nummer zu groß

Die ersten Minuten im zweiten Durchgang waren aus Eintracht-Sicht von kleineren und größeren Patzern geprägt, der Glasner-Elf fehlte komplett der Zugriff aufs Spiel. Kristijan Jakic leistete sich in der 57. Minute einen katastrophalen Fehlpass, der beinah zum zweiten SSC-Treffer geführt hätte. Trapp war erneut zur Stelle. Doch wenig später kam es für die Hessen ganz dick: Kolo Muani legte sich am gegnerischen Strafraum den Ball zu weit vor und trat im folgenden Zweikampf Zambo Anguissa auf den Knöchel. Schiedsrichter Artur Soares Dias zückte sofort die Rote Karte, die Eintracht war für eine halbe Stunde in Unterzahl. Der Franzose wird damit definitiv im Rückspiel fehlen. Neapel nutzte den numerischen Vorteil schnell für sich. Giovanni di Lorenzo stellte nach einem schönen Spielzug und nach Hacken-Vorarbeit von Kvaratskhelia in der 65. Minute auf 2:0. Die Frankfurter konnten sich in Folge kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien. Kamada hatte in der 81. Minute aus der Distanz noch die beste Frankfurter Chance in der zweiten Hälfte.