Sturmwarnung: Rose ohne Sonderplan gegen Zögling Haaland

Die hisste City kurzfristig - und zwar vor einem angekündigten Sturm. Dieser sollte am Dienstagnachmittag in Leipzig wirbeln, weshalb der Reiseplan von Haaland und Co. kurzfristig geändert wurde. Erst drei Stunden später sollte der Titelverteidiger in der Messestadt eintreffen. Das Abschlusstraining hatte man vorsichtshalber ohnehin schon in der Heimat absolviert.