Szoboszlai setzt gegen Man City auf Leipziger Heimstärke

„Wir müssen gerade zu Hause als Mannschaft ausstrahlen, dass uns keiner schlägt“, sagte der ungarische Fußball-Nationalspieler dem „Kicker“. Er freue sich sehr auf das Achtelfinale der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): „Das wird ein geiles Spiel.“ In der vergangenen Saison trafen Leipzig und der englische Meister in der Gruppenphase aufeinander. Einem 3:6 in Manchester folgte ein Leipziger 2:1 im Rückspiel, womit sich RB noch für die Europa League qualifizierte.