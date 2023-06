Tausende feiern Manchester City bei Parade in Innenstadt

Man City hatte am Samstag durch ein 1:0 (0:0) gegen Inter Mailand erstmals in der Vereinsgeschichte die Champions League gewonnen und damit das historische Titel-Triple perfekt gemacht, was zuvor in England nur dem Lokalrivalen Manchester United im Jahr 1999 gelungen war. Das Siegtor für Man City hatte der Spanier Rodri erzielt. Vor zwei Jahren war das Team im Finale am FC Chelsea gescheitert. Im vergangenen Jahr schieden die Cityzens gegen Real Madrid bereits im Halbfinale aus.