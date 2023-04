Tuchel plant schrittweises Bayern-„Wunder“

Die Mannschaft mühte sich, Zuversicht zu zeigen. „Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass solch ein Comeback möglich ist“, sagte der französische Verteidiger Benjamin Pavard. „Wir wissen, was wir mit unserem Publikum im Rücken leisten können.“ Pavard hofft, dass die Münchner den dritten Viertelfinal-K.o. in Folge in der Champions League doch noch abwenden können. „Wir sind bereit für das Spiel. Wir wissen, dass das Hinspiel nicht gut war. Jetzt haben wir unsere Fans im Rücken und wir werden alles tun, um es noch zu schaffen“, sagte der 27-Jährige.