Unerfüllte PSG-Sehnsucht - Was passiert beim Aus in München?

Neymar, Mbappé, Messi - und dennoch weiter auf der Suche nach dem großen Titel. Dass in einer solchen Phase neben Disharmonien von Spielern mit Sportdirektor Luís Campos oder Schlagzeilen über einen möglichen Verkauf von kleineren PSG-Anteilen schon die Runde machten, befriedet die Lage nicht unbedingt. Auch nicht, dass es Interesse aus Katar an Manchester United geben soll. Immerhin soll es sich dabei nicht um PSG-Besitzer QSI handeln. Und dann hat der schwerreiche Club mit Präsident Nasser Al-Khelaifi an der Spitze auch noch Zoff mit der Pariser Oberbürgermeisterin. Anne Hidalgo will das Prinzenpark-Stadion partout nicht an PSG verkaufen. Ob sie bei PSG das Geld in neue Spieler investieren? Das Match in München könnte den weiteren Weg aufzeigen.