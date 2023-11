Union-Coach: Stürmische Zeiten gemeinsam überstehen

„Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam Erfolge gefeiert. Jetzt ist es mal ein bisschen stürmisch. Es ist das erste Mal. Dann sollte man auch versuchen, das gemeinsam anzugehen und zurück in die Spur zu finden. Über mich selbst mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken“, sagte der Schweizer vor der Champions-League-Partie gegen den italienischen Meister SSC Neapel am Abend (21.00 Uhr/DAZN).