Verlieren verboten: BVB in Newcastle unter Druck

Nur gut, dass die Formkurve vieler Dortmunder Profis derzeit deutlich nach oben zeigt. Das könnte dazu beitragen, einen Knockout in der Königsklasse schon nach der Gruppenphase wie in der Saison 2021/22 abzuwenden. Auch Sorgenkinder wie Neuzugang Felix Nmecha und Rekonvaleszent Giovanni Reyna deuteten beim Arbeitssieg am vergangenen Freitag gegen Bremen deutliche Fortschritte an. „Wir sind in einer guten Verfassung, haben kaum Verletzte und an Stabilität gewonnen. Deshalb sind wir in der Lage, dort etwas zu holen“, befand Kehl.