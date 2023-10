Vor Duell mit den Bayern: Galatasaray bangt um Icardi

Der Argentinier, der in dieser Saison bereits zehn Tore in neun Ligaspielen erzielte, klagt über eine Knöchelverletzung im rechten Fuß. Icardi hatte beim 2:1 im Derby gegen Besiktas, das er mit zwei Treffern selbst entschied, einen Schlag auf den Knöchel bekommen und dabei offenbar eine Sehnenverletzung erlitten. Icardi war 2022 von Paris Saint-Germain an den Bosporus gewechselt und gehört bei Galatasaray zu den absoluten Leistungsträgern.