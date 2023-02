Wagner: Rot für Kolo Muani „möglich, aber nicht zwingend“

Kolo Muani war nach einem harten Einsteigen gegen Neapels André-Frank Zambo Anguissa in der 58. Minute mit Rot vom Platz geflogen. Der Franzose traf Anguissa mit der Sohle auf den Unterschenkel, knapp oberhalb des Sprunggelenks. Schiedsrichter Artur Dias, der direkt neben dem Zweikampf gestanden und gute Sicht hatte, bewertete das Vergehen als grobes Foul. Frankfurt kassierte in Unterzahl nicht nur den zweiten Gegentreffer, sondern muss im Rückspiel Mitte März in Italien auch auf den Toptorjäger verzichten.