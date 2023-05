Eintracht Frankfurt zieht ins DFB-Pokalfinale ein

Der VfB startete deutlich präsenter und bissiger in die Partie. Dem hatte die Eintracht in der Anfangsphase nicht viel entgegenzusetzen, sie wirkte unkonzentriert und ideenlos und heimste sich durch Mario Götze und Sow schon in den ersten fünf Minuten zwei Gelbe Karten ein. So verwunderte es nicht, dass die Hausherren nach knapp 20 Minuten jubeln durfte. Die rechte Seite der Frankfurter war völlig unsortiert und für Josha Vagnoman deutlich zu langsam. Der Stuttgarter sprintete mit Ball am Fuß munter durch die gegnerische Hälfte, spielte im richtigen Moment auf Tiago Tomas, der aus spitzem Winkel und mithilfe des Innenpfostens zum 1:0 für die Schwaben einnetzte (19. Minute). Wenige Augenblicke später verhinderte Eintracht-Innenverteidiger Tuta mit einer Rettungsaktion kurz vor der Linie das zweite Gegentor (21.). Die Hessen waren völlig von der Rolle.