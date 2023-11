Bittere Bayern-„Pille“ vor Ligaduell gegen Borussia Dortmund

Tuchel ertrug nach dem 1:2 (1:1) des Starensembles, das zuletzt 2020 den DFB-Pokal gewonnen hatte, bei der Pressekonferenz geduldig die vielen Fragen an seinen Trainerkollegen Rüdiger Ziehl vom 1. FC Saarbrücken. Was er seiner Mannschaft an diesem denkwürdigen Mittwochabend vor fast 16.000 Zuschauern im Ludwigspark mit dem Gegentreffer von Marcel Gaus in der Nachspielzeit vorzuwerfen hat? „Wir haben in der Kabine bereits gesagt, es ist kein Zeitpunkt, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, kein Zeitpunkt, alles infrage zu stellen“, sagte Tuchel nach dem dritten Zweitrunden-Aus in vier Jahren. „Es wird leider nicht unsere letzte Niederlage in unser aller Fußballleben bleiben.“