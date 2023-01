Breitenreiter sorgt sich nicht: „Spannende Herausforderung“

„Es ist für mich eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Ehrlich gesagt macht mir das auch besonders Spaß. Aus diesen Situationen lernen wir alle am meisten. Das Wichtigste ist, dass man gerade bleibt und als Trainer vorangeht - ich denke, das lebe ich auch vor“, sagte der Chefcoach in der Pressekonferenz. Die Kraichgauer spielen am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Titelverteidiger RB Leipzig.