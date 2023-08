BVB-Coach Terzic mit Ziel Pokalsieg - Adeyemi droht Ausfall

Beim Gegner herrsche „große Euphorie nach dem Aufstieg, zudem ist es ein absolutes Highlight-Spiel für sie“, sagte Terzic. Dass die Partie im großen Stadion des Bundesligisten FSV Mainz 05 stattfindet, könnte aber für den BVB ein Vorteil sein. „Ja, wir sind es gewohnt“, sagte der Trainer: „Und es freut uns, dass 11.000 Borussen kommen, und, wie ich hörte, alle in Gelb. Das freut aber auch den Gegner, weil er solche Dinge, in der Regionalliga nicht so oft erleben kann.“