BVB-Coach Terzic warnt vor Hoffenheim: „Sinne schärfen“

Den bislang letzten Knockout für den fünfmaligen Pokalsieger aus Dortmund bereits in der 2. Runde gab es am 27. Oktober 2010 nach einer Niederlage bei den Offenbacher Kickers im Elfmeterschießen. Terzic hofft, dass sein Team dem besonderen Charakter des Wettbewerbs gerecht wird: „Es gibt in Deutschland den Slogan: 'Der Gewinner bleibt'. Es ist ein normales Fußballspiel so wie jede Woche auch. Aber es gibt kein Unentschieden, es gibt eine Entscheidung. Deshalb werden wir alles investieren.“