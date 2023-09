Coup im DFB-Pokal knapp verpasst: SVWW unterliegt RB Leipzig

Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden zeigt eine extrem starke Leistung, aber scheidet knapp in der 1. Runde des DFB-Pokals aus: Der hessische Fußball-Zweitligist scheitert an Champions-League-Club RB Leipzig knapp 2:3 (1:2). Emil Forsberg (7.) und Benjamin Sesko (18./70) trafen für die Leipziger, Ivan Prtajin (41./73.) machte es jeweils wieder richtig spannend. Doch letztlich reichte es trotz einer couragierten und sehr starken Vorstellung der Hessen nicht für den Pokal-Coup. Die Zuschauer feierten ihr Team nach Schlusspfiff trotzdem. Weiter geht es für den SVWW nun am Samstag (13 Uhr) in der 2. Bundesliga bei Hannover 96.