Dank Kolo Muani: Eintracht zieht ins Halbfinale ein

Nach dem aberkannten 3:0 tat sich bis zum Pausenpfiff nicht mehr allzu viel, was auch an der sicher stehenden Eintracht-Abwehr um Routinier Makoto Hasebe lag. „Wir sind mit dem 2:0 sicherlich gut bedient“, sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in der Halbzeitpause bei Sky. In der Liga liegen die Köpenicker mit 51 Punkten auf Königsklassekurs, das zweite Pokal-Halbfinale in Folge war aber zu diesem Zeitpunkt weit weg.