Das müssen Eintracht-Fans vor dem DFB-Pokalfinale wissen

Vom Breitscheidplatz aus gibt es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gleich drei Optionen. Die schnellste Variante ist die S-Bahn. Fünf Minuten Fußweg vom Breitscheidplatz entfernt, liegt der Bahnhof „Zoologischer Garten“. Von hier aus fährt die Linie S3 (Richtung Spandau) zum Olympiastadion. Ein Umstieg ist nicht nötig. Gleiches gilt für die U-Bahnlinie U2. Ab Zoologischer Garten fährt sie in Richtung Ruhleben. Acht Zwischenstopps sind es bis zum Stadion. Last but not least: Natürlich fährt auch ein Bus. Die nächste Haltestelle ist an der Kantstraße.