Die Eintracht im DFB-Pokal: Wenig Aufwand, viel Ertrag 

Während die Mannschaft trotz der spielerischen Probleme in Köln eine gute Visitenkarte abgegeben hat und die jüngste Erfolgsserie (fünf Spiele in Folge ohne Niederlage) fortsetzen konnte, sind die sogenannten „Fans“ wieder einmal aus der Rolle gefallen. Was sich auf den Rängen des kleinen Kölner Stadions abgespielt hat, spottete jeder Beschreibung. Kurz vor Spielbeginn „brannte“ der gesamte Block, leuchtete in hellem Rot, nachdem unzählige Fackeln abgebrannt worden waren. Im Laufe des Spiels setzte sich die Unsitte immer weiter fort, es war unsäglich. Die Eintracht wird das vorgezogene Silvester-Feuerwerk teuer zu stehen kommen. Und natürlich wird der Klub wieder klaglos zahlen, weil er kaum einen der Zündler am Ende dingfest machen kann. Es bleibt einfach peinlich, was ein gar nicht so kleiner Teil der Fans da anrichten.