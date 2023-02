Droht ein Verkehrschaos? Wichtige Infos vor dem Hessen-Derby

Frankfurt. Die Fans von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 sehnen das anstehende Pokal-Derby am Dienstagabend (20.45 Uhr) schon seit Wochen herbei. Doch die Anhänger beider Vereine, die das Spiel live im Stadion verfolgen, müssen mit erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr rund um das Frankfurter Fußballstadion rechnen. Eintracht-Pressesprecher Bartosz Niedzwiedzki sprach von „monatelang geplanten Umbaumaßnahmen”, die vor allem die Züge der S-Bahn-Linie S7 und die Regionalbahnen zwischen Frankfurt und Mannheim betreffen. Außerdem wurde am frühen Dienstagabend ein Stau auf der A3 in Richtung fRankfurt gemeldet. Wir verschaffen einen Überblick: