Duell der Systeme: Sportchefs Krösche und Eberl im Aufwind

Beinahe hätte es dieses Endspiel schon vor einem Jahr in der Europa League in Sevilla gegeben, doch Leipzig scheiterte im Halbfinale an den Glasgow Rangers. Die Frankfurter Fans zelebrierten den Sieg der Schotten wie einen eigenen - und auch Präsident Peter Fischer war begeistert. „Da spielt Tradition gegen Tradition - Weltklasse“, sagte Fischer mit Blick auf das Finale. Der Vereinsboss fiel in der Vergangenheit häufiger mit Spitzen Richtung Leipzig auf, sprach offener als andere Funktionäre salopp von einem „Konzernverein“. Vor dem Finale haben zumindest die sportlich Verantwortlichen die Stichelei heruntergefahren.