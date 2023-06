Ein letzter Bauchrutscher? Glasner will als Titelheld gehen

Rund 50.000 Frankfurter Fans werden am Wochenende in der Hauptstadt erwartet. Für die Eintracht ist es - Champions League hin oder her - das größte Spiel der Saison. Und zugleich die Chance, die achterbahnartige Rückserie inklusive Krise, Zerwürfnis in der Führung und angekündigtem Abschied von Glasner doch noch zu retten. „Oliver Glasner soll in seinem zweiten Jahr bei der Eintracht den zweiten Titel gewinnen – und dann durch das große Tor gehen“, sagte Sport-Vorstand Markus Krösche. Auch aus diesem Grund erfolgte die Trennung nicht sofort, sondern erst zum Saisonende.